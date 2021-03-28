الكويت تدين وتستنكر إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، الیوم الأحد، عن إدانة واستنكار دولة الكویت وبأشد العبارات لإطلاق میلیشیا الحوثي طائرة مسیرة مفخخة باتجاه المناطق المدنیة والمدنیین في مدینة خمیس مشیط بالمملكة العربیة السعودیة الشقیقة.

وأوضحت الوزارة في بیان صحفي، أن استمرار ھذه الھجمات الإرھابیة وزیادة وتیرتھا یؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي حاسم لردعھا ووضع حد لھا نظرا لما تشكله من تھدید لأمن المملكة العربیة السعودیة الشقیقة واستقرار المنطقة وتقویض الجھود الدولیة الرامیة إلى إنھاء الصراع الدائر في الیمن وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا بما یحفظ للبلد الشقیق أمنة واستقراره ویحقن دماء شعبھ لاسیما في إطار المبادرة التي أعلنت عنھا المملكة العربیة السعودیة الشقیقة لإنھاء الصراع في الیمن والتي حظیت بتأیید دولي واسع.

وأكدت الوزارة، وقوف دولة الكویت التام إلى جانب المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.