ضبط أكثر من 30 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد -19)، خلال الفترة من 8 / 8 / 1442هـ إلى 14 / 8 / 1442 هـ (30306) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (9915) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (7222)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4112)، ومنطقة القصيم بـ (2375)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1697)، ومنطقة الجوف بـ (1241)، ومنطقة تبوك بـ (861)، ومنطقة الباحة بـ (746)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (606)، ومنطقة عسير بـ (676)، ومنطقة حائل بـ (597)، ثم منطقة جازان بـ (181)، وأخيرا منطقة نجران بـ(77).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.