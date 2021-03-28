مصرع 20 من عناصر الحوثي بعد تدمير آلياته جنوب تعز

تمكنت قوات الجيش اليمين اليوم الأحد من صد هجمات لمليشيا الحوثي جنوب محافظة تعز.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد لقي 20 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأحد، بنيران الجيش، في جبهة الأحكوم جنوب المحافظة.

ونقلت عن مصدر عسكري أن قوات الجيش استهدفت، تجمعا لعربات مليشيا الحوثي الانقلابية، مما أدى إلى تدميرها ومصرع 20 من عناصرها، وجرح آخرين.

وأضاف أن مليشيا الحوثي حاولت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مهاجمة مواقع للجيش، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة، وأفشلت هجومها.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش تقدمها في جبهتي الأحكوم وحيفان، باتجاه منطقتي “الخزجة”، و”الراهدة”، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثي.