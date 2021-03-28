الكويت تتسلم الدفعة الثالثة من ممتلكاتها في غزو صدام للبلاد  

في مراسم تسليم دبلوماسي، تسلمت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد من وزارة الخارجية العراقية الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشيف الكويتي الذي تم الاستيلاء عليه في عام 1990، إبان فترة الاحتلال العراقي للبلاد.

وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية السفير ناصر الهين في تصريحات صحفية، خلال مراسم التسليم أن هذه الخطوة الايجابية تأتي ضمن التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتحرير الكويت.

وأضاف أن هذه الخطوة تدفع إلى المزيد من الخطوات في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين معربا عن ترحيب دولة الكويت بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستكمال تسليم كافة الممتلكات والأرشيف الكويتي.

وحول عثور السلطات الكويتية على رفات جندي عراقي في جزيرة بوبيان كان منذ الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 وتم التعرف عليه مؤخرا في البلاد قال السفير الهين إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وسيتم تسليم رفات الجندي العراقي إلى الوفد العراقي الذي يزور البلاد حاليا برئاسة السفير الجنابي.