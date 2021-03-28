الأردن يمدد العمل بحظر التجول حتى منتصف مايو المقبل

أعلنت الحكومة الأردنیة، الیوم الأحد، تمدید العمل بالإجراءات الاحترازیة لمواجھة تفشي فیروس كورونا المستجد، حتى منتصف شھر مایو المقبل وأھمھا فرض حظر تجول جزئي أیام الأسبوع وشامل كل جمعة.

جاء ذلك خلال إیجاز صحفي لوزیر الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنیة صخر دودین، أكد فیھ أن الوضع الوبائي في الأردن مقلق وأن الأردن یمر بظروف صعبة وعصیبة مع ارتفاع نسبة الإدخال للمستشفیات مقارنة مع نسب المغادرین.

وأضاف أن نسبة إشغال أقسام العنایة المركزة في مناطق وسط المملكة بلغت 82% معتبرا ھذه المعطیات مؤشر على أن الأردن ما زال في “مرحلة الخطر”.

ولفت إلى أن بلاده تعاقدت لجلب 10 ملایین جرعة لقاح، وأن عدد من تلقوا اللقاح بلغ 88 ألف شخص من سكان الأردن البالغ عددھم عشرة ملایین نسمة.

من ناحیة أخرى، ذكر بیان مشترك لرئاسة الوزراء الأردنیة ووزارة الصحة، أن المملكة شھدت الیوم تسجیل 82 حالة وفاة و7183 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضیة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للوفیات ارتفع إلى 6554 والإصابات إلى 589 ألف حالة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد فیما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفیات الیوم، 9417 حالة لیصل إجمالي حالات الشفاء إلى حوالي 485500 حالة في حین تتلقى

3431 حالة العلاج في المستشفیات.