بعد إطلاقها.. أول دولة عربية تتبنى مبادرة ولي العهد السعودي

أصدرت الحكومة التونسية بيانا أكدت فيه تبني رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي مبادرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “الشرق الأوسط الأخضر”.

وبحسب موقع قناة “نسمة” التونسية تكون تونس هي أول دولة عربية تعلن ذلك.

وأعرب المشيشي عن تبنّي بلاده لهذه المبادرة البيئية ودعمها التام، لها لما لها من دور في دعم الجهود العالمية من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف أن تونس ستضع كل خبراتها في مجال البيئة وحماية المحيط من أجل إنجاح هذا المسار بتضافر كل الجهود.

وبحسب البيان فإن إعلان المشيشي جاء على خلفية اتصال هاتفي تلقاه صباح اليوم الأحد، من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

ونوّه أن الجانبين تطرقا خلال هذه المحادثة الى مزيد تدعيم العلاقات التونسية السعودية والرغبة في تطويرها.

وأوضح أيضا أن وزير الداخلية السعودي قدم تعريفا بمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منوها أن هذه المبادرة سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد أعلن أن المملكة ستطلق قريبا “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.