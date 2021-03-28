تدشن أول خط إنتاج وتصنيع لقاح #كورونا في الإمارات

أطلق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية المشروع المشترك “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة بين مجموعة “جي 42” الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية الذي تم بموجبة الإعلان عن تدشين أول خط تصنيع وانتاج لقاح “كوفيد – 19” في دولة الإمارات بين مجموعة “جي 42” الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية.

حضر حفل الإعلان عن إطلاق المشروع الجديد – الذي أقيم اليوم في أبوظبي في إطار زيارة وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية إلى الدولة – ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة وعدد من المسؤولين من البلدين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تدشنان اليوم فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه “شراكة استراتيجية من أجل الإنسانية”.

وقال ” نحتفي بما حققته شراكتنا الاستراتيجية الشاملة والخاصة من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة ونواصل العمل الذي بدأناه معا منذ بداية جائحة “كوفيد – 19″ والذي شكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة في مواجهة التحديات مؤكداً سموه أن فوائد هذا المشروع المهم لا تقتصر وحسب على البلدين وإنما تشمل العالم أجمع”.

وأضاف أن المشروع المشترك “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة” يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة “كوفيد – 19” التي تأثر بها العالم أجمع مؤكدا أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة تؤمن بأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل محاربة هذه الجائحة والمضي قدما نحو السيطرة على تداعياتها ومعالجة آثارها من أجل سلامة الشعوب وأمن واستقرار المجتمعات.

كان حفل الإعلان عن المشروع المشترك “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة” بين مجموعة “جي 42” الإماراتية وشركة سينوفارم CNBG الصينية قد بدأ بفيديو قصير عن التعاون الإماراتي الصيني خلال جائحة “كوفيد – 19″.

وقال ليو جينغزهين رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم CNBG الصينية في كلمته خلال الحفل ” اليوم نخطو خطوة ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” مشيرا إلى أن هذا المشروع الرائد جاء نتاج التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين وجهودهما الرائدة في مواجهة هذه الجائحة.

ونوه إلى أن دولة الإمارات بهذه الخطوة مهدت الطريق أمام تسجيل وإنتاج لقاح سينوفارم وتوفيره تجاريا وذلك تجسيدا للجهود الرائدة للبلدين الصديقين من أجل التعافي من هذه الجائحة.

وقال إننا فخورون بالشراكة مع مجموعة “جي 42” الإماراتية في هذا المشروع المشترك الجديد والذي سيلعب دورا فاعلا في التصدي لجائحة “كوفيد – 19” في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع مؤكدا أن هذا المشروع سيقدم اسهامات مهمة لتعزيز صحة وسلامة المجتمعات.

من جانبه قال بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42” الإماراتية إن المشروع المشترك الجديد بين “جي 42” وسينوفارم سيؤدي لإحداث ثورة في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحياتية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن مجموعة “جي 42” الإماراتية وشركة سينوفارم CNBG الصينية قدمتا إنجازات ضخمة منذ بداية عام 2020 بفضل القيم والرؤى المشتركة التي تجمعهما.

وقال إن القدرات الصناعية الجديدة ستسمح لنا بالتجاوب السريع مع الطلب المحلي والدولي للقاح وهذه خطوة كبيرة ومهمة عالميا في التصدي لجائحة “كوفيد – 19”.

عقب ذلك أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي وانغ يي التدشين الرسمي للمشروع وإطلاق أول خط انتاج وتصنيع لقاح “كوفيد – 19” في دولة الإمارات.

وحمل الوزيران نموذجا للقاح الجديد والتقطا صورا تذكارية بهذه المناسبة كما شاهدا بثا مرئيا مباشرا من موقع تصنيع اللقاحات في دولة الإمارات.