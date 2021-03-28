انتهاك جديد للحوثي.. مقتل 6 نساء في هجوم على مخيم للاجئين  بمأرب

في تمرد جديد وانتهاك لحقوق الإنسان باليمن شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيرانهجوما على مخيم الميل للنازحين شمال مدينة مأرب، ما أسفر عن إصابة 6 نساء ورجل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر محلي في مدينة مأرب أن مليشيات الحوثي، قصفت اليوم الأحد مخيم الميل للنازحين بعدة قذائف مدفعية تساقطت على خيام ومساكن النازحين في المخيم.

وأضاف أن القصف الهستيري والمتواصل الذي تشنه المليشيات على مخيمات ( الميل والخير وتواصل) تسبب بموجة نزوح جماعية من تلك المخيمات إلى مخيم السويداء البديل هربا من قذائف وصواريخ المليشيات.

يذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية كانت قد شنت في 21 مارس الجاري قصفا استهدف النازحين في مخيمات (الميل – الخير – تواصل ) بمأرب وذلك بالتزامن مع زيارة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن إلى المحافظة.

وبحسب بيان للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب فإنه تم إصابة 5 نساء 3 منهن إصابتهن خطيرة، فضلا عن تضرر وتدمير مساكن وممتلكات النازحين وحرق 27 خيمة و18 خزانا.