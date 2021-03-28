بـ 8 مليارات ريال.. 6900 قطاع غير ربحي في المملكة  يساهم في الناتج المحلي

وصل عدد القطاعات غير الربحية في المملكة إلى 6,902 قطاع في 2019 بنسبة نمو بلغ 166% مقارنة بـ 2017، وذلك بحسب ما أظهره تقرير “آفاق القطاع غير الربحي 2021 : قطاع ينمو بثقة” الصادر عن مؤسسة الملك خالد.

وبحسب التقرير فإن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة ارتفعت لتصل إلى أكثر من 8 مليارات ريال سنويا وهي في طريقها لتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى 5% من إجمال الناتج المحلي .

وكشف التقرير عن حجم مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية والاقتصاد الوطني وخلق الوظائف اللائقة ومشاركة المجتمع من خلال العطاء والتطوع.

ونوّه أن القطاع غير الربحي السعودي قد تجاوز مستهدفه في برنامج التحول الوطني 2020 للوصول إلى 50 ألف وظيفة، مضيفا أن الدراسة أشارت إلى وصول عدد المشتغلين في منشآت القطاع غير الربحي السعودي حتى اليوم إلى 72.151 موظفا وموظفة بنسبة توطين وصلت إلى 78%.

وفي التفاصيل أيضا فإن أغلب القطاعات تركزت في مجالات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني والخدمات الاجتماعية مقابل وجود ضعيف للمنظمات غير الربحية في مجالات البيئة والتعليم والأبحاث والثقافة والترفيه.

كما أظهر أن عدد المتطوعين السعوديين خلال 2018 بلغ 3.7 ملايين متطوع أغلبهم يعملون بشكل مستقل وفردي دون الانضمام إلى منظمة غير ربحية ويفضلون تقديم العمل التطوعي في مجالات التعليم وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بدافع حب مساعدة الآخرين.