الأردن يدين محاولة الحوثيين استهداف المناطق المدنية السعودية بطائرات مفخخة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في السعودية من خلال إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.

وشدد على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا على موقف المملكة الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.