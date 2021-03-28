حصيلة شهر.. 11.3 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية

بنحو 4.25 في المائة، ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت نحو 11.3 مليار ريال أي ما يعادل 3.01 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 10.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2020.

وذكرت تقارير اقتصادية والتي استندت على بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” أنه رغم نمو تحويلات شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، إلا أن التحويلات شهدت تراجعا مقارنة بالشهر السابق له وبنحو 6.3 في المائة.

وأضافت أن تحويلات الأجانب تواصل عمليات النمو على أساس سنوي وللشهر العاشر على التوالي، إلا أن معدلات النمو في تباطؤ واضح مقارنة بالشهور السابقة.

يذكر أن تحويلات الأجانب للعام الماضي 2020 نمت بنحو 19.2 في المائة، لتبلغ 149.7 مليار ريال تقريبا، وذلك بعد تراجعها لأربعة أعوام متتالية.

وكانت قد تراجعت عام 2019 بنحو 8 في المائة وهي أكبر تراجع سنوي، لتبلغ 125.5 مليار ريال.

بينما تراجعت عام 2018 بنحو 3.7 في المائة ونحو 6.7 في المائة للعام 2017 وكذلك 3.16 في المائة للعام 2016.

فيما تراجعت تحويلات السعوديين للخارج في فبراير الماضي بنحو 4.2 في المائة وعلى أساس سنوي، لتبلغ 4.07 مليار ريال مقارنة بنحو 4.25 مليار ريال.