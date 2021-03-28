” صنع في السعودية” تركي آل الشيخ يكشف السبب وراء المبادرة

ثمن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، مبادرة “صنع في السعودية”.

وكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر :” هدفنا تعزيز ثقافة الولاء للمنتج الوطني ومنحه الأولوية في الشراء، وإبراز صناعتنا الوطنية ودورها في تحقيق مستهدفات الرؤية في ظل الرعاية الكريمة لسمو سيدي لتدشين البرنامج”.

ويأتي إطلاق برنامج “صنع في السعودية” بعدما أعلن الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، عن قرب إطلاق مبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، ما يعزز توجه السعودية في حماية الأرض.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، قد أعلن، اليوم الأحد، برنامج “صنع في السعودية”، الذي يرعاه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ويهدف برنامج “صنع في السعودية” إلى تعزيز “ثقافة الولاء للمنتج الوطني”، وتم تصميمه بناء على دراسة لتجارية عدد من الدول التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحث مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.