بعد غياب 10 سنوات.. السودان يعود لأمم أفريقيا

نجح منتخب السودان في العودة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022، بعدما حقق فوزا مثيرا على ضيفه جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0.
وفاز منتخب السودان على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الهلال، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.
وعلق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع قائلا على “تويتر”: “نهنئ شعبنا وأبطال منتخبنا (صقور الجديان)، بتأهلهم إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية (كان 2022)التي تقام في الكاميرون، وقد سطر أبطالنا الثوار بفوزهم على جنوب أفريقيا، ملحمة تضاف إلى ملاحم الثورة. التحية للاعبين والجهاز الفني والإداري واتحاد كرة القدم وجماهير الرياضة كافة”.