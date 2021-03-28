بعد غياب 10 سنوات.. السودان يعود لأمم أفريقيا

نجح منتخب السودان في العودة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022، بعدما حقق فوزا مثيرا على ضيفه جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0.

وفاز منتخب السودان على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الهلال، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.