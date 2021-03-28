هبوط مدوي للعملة الإيرانية وارتفاع قياسي للدولار

تشهد العملة الإيرانية هبوطا مستمرا في الأسواق الإيرانية أمام الدولار الأمريكي.

ولليوم الثاني على التوالي ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق الإيرانية المفتوحة إلى مستويات قياسية، ووصل إلى 25,730 تومان يوم الأحد 28 أبريل.

وبلغ سعر صرف الدولار 25,300 تومان أمس السبت، مقابل التومان الإيراني.

وانخفض سعر العملة الإيرانية بشكل حاد منذ العام الماضي، حيث وصل حتى في منتصف الخريف سعرها مقابل الدولار الأميركي لـ 32 ألف تومان إيراني، وهو ضعف المعدل في بداية عام 2020.

وبحسب ما أكده خبراء الاقتصاد في ايران، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الإيرانية المفتوحة إلى مستويات قياسية خلال الشهرين الماضيين مرتبط بعدم توصل حكومة طهران مع إدارة الرئيس بايدن إلى تفاهمات حول الاتفاق النووي.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، قد صرح بأن أولوية البلاد هي الحفاظ على قيمة العملة الوطنية ومنع تقلبات العملة في الأسواق الإيرانية.

الغريب أن ارتفاع سعر صرف العملة الإيرانية خلال اليومين الماضيين جاء في الوقت الذي وقعت فيه إيران والصين أمس السبت على وثيقة تعاون مدتها 25 عاما، على أمل كسر العقوبات الأميركية.