في أولى جلسات الأسبوع.. السوق السعودية الأعلى بين بورصات الخليج

شهدت البورصات الخليجية ارتفاعا جماعيا في تعاملات اليوم الأحد، بقيادة السعودية، وذلك في أولى جلسات الأسبوع.

ويأتي ارتفاع بورصات المنطقة، بعد التراجعات التي شهدتها الأسبوع الماضي في ظل القيود الجديدة لمكافحة كورونا في أوروبا وتأثير ذلك على أسعار النفط.

وارتفعت بورصة السعودية، مع صعود مؤشرها الرئيسي “تاسي” بنسبة 0.69 بالمئة إلى 9482.95 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم الراجحي 0.54 بالمئة.

بينما أغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.62 بالمئة إلى 3701.07 نقطة.

وتصدر الارتفاعات أسهم “سند عمان” بنسبة 5.26 بالمئة، و”عمان والإمارات” بـ4.55 بالمئة.

فيما ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.58 بالمئة إلى 1472.69 نقطة، وتصدر الارتفاعات أسهم “بنك البحرين الوطني” بنسبة 3.8 بالمئة، و”جي اف اتش” 1.7 بالمئة.

كما زاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.23 بالمئة إلى 10191.56 نقطة، وسط ارتفاع 28 سهما مدرجا، مقابل تراجع 18 آخرين واستقرار سهمين.

وحول قراءة المؤئرات أيضا فقد أنهت بورصة دبي التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2500.06 نقطة، مع زيادة أسهم “دار التكافل” 6.59 بالمئة، وشعاع كابيتال 4.07 بالمئة.

وقد سجلت بورصة الكويت التراجع الوحيد ببورصات الخليج السبع، حيث انخفض مؤشر سوقها الأول بنسبة 0.17 بالمئة إلى 6311 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.24 بالمئة إلى 4665.37 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام 0.19 بالمئة إلى 5760 نقطة.