«العنف الأسري»: مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب 5 احتياجات رئيسية

‬ ذكر مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن مرحلة الطفولة المبكرة منذ الأسابيع الأولى من الحمل وحتى سن الثامنة، تعد حجر الأساس في حياة الفرد.

وأكد مركز بلاغات العنف الأسري،عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بأن مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب رعاية خاصة بما في ذلك التغذية السليمة، والدعم النفسي والبيئة الآمنة من أجل نمو دماغي سليم.

وأوضح المركز أيضاً بأن من ضمن احتياجات الطفولة المبكرة الضرورية الغذاء الجيد ، التعليم المبكر، و التفاعل مع الأطفال ، والاهتمام بالصحة ، و الأمان والحماية من الأذى .