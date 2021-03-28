مجهولون يخترقون حساب وزارة التربية الكويتية.. ما الأمر

قام مجهولون باختراق حساب وزارة التربية الكويتية على “تويتر”، حيث قاموا بنشر سلسلة تغريدات، عبروا خلالها عن رفضهم لقرار إجراء امتحانات ورقية لطلبة الثاني عشر.

وطالب المجهولون بعد تقديم اعتذار للوزارة، باستبداله بالاختبار عن بعد، وإعادة النظر بقرار الامتحانات الورقية، وذلك لطبيعة للوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا.

واعتبر المخترقون أن إجراء امتحانات ورقية دليل عدم ثقة الوزارة بطلابها، والمخاطرة بصحتهم.

وشدد المجهولون على ضرورة استبعاد الامتحانات الورقية بالاختبار عن بعد تجنبا لزيادة الإصابات بالوباء.

وكان فريق الدعم الفني في وزارة التربية قد باشرإجراءاته لاسترجاع الحساب، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة من خلال حساب ” أخبار وزارة التربية” عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه عملية الاختراق.

وتزامن اختراق حساب الوزارة مع توجه وزارة التربية لإجراء امتحانات ورقية لطلبة الثاني عشر مع اتخاذ كافة الإجراءات، وتطبيق الشروط الصحية، وهو توجه قوبل بالرفض.