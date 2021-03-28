تركى_آل_الشيخ يتبرع بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطاري مصر #قطار_سوهاج

أعلن المستشار تركى آل الشيخ،رئيس هيئة الترفيه،اليوم، عن تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث قطاري مصر

وقال آل الشيخ في منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه، ” لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء”.

وأضاف المستشار تركى آل الشيخ، “قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث الأليم، ودى أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث واتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وان يمن بالشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء.