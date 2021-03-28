مصر تتحرك لإنقاذ 60 ألف رأس من الماشية على متن 5 سفن عالقة بقناة السويس

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القيصر أن الوزارة أخطرت هيئة قناة السويس للتواصل مع 5 سفن تحمل 60 ألفا و400 رأس من الماشية.

وقال، إنه “كلف فرقا تابعة للوزارة لتوفير الخدمات البيطرية كافة للرؤوس المتواجدة على السفن الخمس، والتأكد من عدم إصابتها بأي مرض وبائي”.

وأشار إلى توجيهه الدوائر المختصة في الوزارة، بإمداد السفن بالأعلاف اللازمة للمواشي.

وتسببت سفينة الحاويات “إيفر غيفن” التي يبلغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، بتعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوحها وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر الممر المائي.

وتعمل السلطات المصرية على تكثيف جهودها من أجل تحرير الملاحة في القناة، بسبب الضرر الاقتصادي الكبير الذي تسبب به الحادث علىالاقتصادين المصري والعالمي.