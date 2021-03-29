لبنان: إتهامات لباسيل بالتمسك بـ”الثلث المعطل”

كشف مصدر نيابي لبناني أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يريد الإفلات من الحصار المفروض عليه عربياً ودولياً، وذلك بعد اتهام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بافتعال أزمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأوضح المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” أن النائب جبران باسيل يقصد باتهاماته تمرير رسالة إلى السفراء الأجانب والعرب الذين يدعون عون إلى إسقاط شروطه، للتوصل إلى تسوية سياسية وتسهيل تأليف الحكومة، في محاولة منه للالتفاف على دورهم لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزم.

وأشار المصدر إلى أن إصرار باسيل على الثلث المعطل، كما يتهمه خصومه، يعني أنه يريد أن ينصب نفسه رئيساً ثانياً للحكومة من خارج التشكيلة الوزارية، ليكون في وسعه تعطيلها من جهة، والتحسب لكل طارئ يترتب على تعذر إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها.