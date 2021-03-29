“أرامكو”: نجاح إعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لـ “صدارة للكيميائيات”

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” أنها أبرمت اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات وتعديل بعض شروط الترتيبات التجارية لشركة صدارة للكيميائيات فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجات صدارة النهائية.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات، وافقت أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال “داو” على تقديم ضمان بما لا يزيد عن مبلغ قدره 3.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية، وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات ، وهو ما يـعد أقل بكثير مقارنة بالضمانات المقدمة سابقًا البالغة 10 مليار دولار أمريكي والتي تم الإفصاح عنها وقت إكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020. كما تضمنت أيـضاً احكام إعادة الهيكلة امتيازات مـثل منح فترة سماح لا يتم بموجبها سداد أصل الدين حتى تاريخ 15 يونيو 2026، وتمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لجميع التسهيلات من عام 2029 إلى عام 2038.

كما أبرمت أرامكو السعودية وشركة داو (و/ أو الشركات التابعة لهما) وصدارة للكيميائيات اتفاقيات بغرض تزويد لقيم إضافي عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي التي يتم توريدها عن طريق أرامكو السعودية وزيادة تدريجية في حقوق أرامكو السعودية في تسويق المنتجات النهائية التي تنتجها صدارة للكيميائيات وذلك من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تخضع لشروط معينة متفق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة صدارة للكيميائيات طرف ذي علاقة بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، نظرًا لكونها أحد تابعيها إذ تمتلك شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نسبة 65% من رأس مال شركة صدارة للكيميائيات.