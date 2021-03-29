المد المقبل سيحررها كاملة.. ما مصير #السفينة_الجانحة بعد استئناف حركة الملاحة في قناة السويس؟

تحركت السفينة الجانحة العملاقة التي عرقلت لحوالي أسبوع الحركة في أحد أهم القنوات المائية حول العالم.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بعض التفاصيل حول سفينة “إيفير غيفن” في بيان اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.

وأكد أنه تم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

و كشف أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

وحول استئناف حركة الملاحة، فوجه رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، مؤكدا أن استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة سيتم بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل تام قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

كما أشاد برجال هيئة قناة السويس الذين قاموا بهذا العمل، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.

من جهتها، أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات الجانحة منذ ستة أيام أن السفينة “استدارت” لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الاثنين. وقال المتحدث باسم شركة “شوي كيسن” إن السفينة “عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها” مشيرا إلى أنها “استدارت” لكنها “ليست عائمة كلياً بعد”.