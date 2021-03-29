على أساس سنوي.. موجودات “المركزي” تتراجع 3.16% في فبراير

تراجعت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما”، بنسبة 3.16%، خلال شهر فبراير / شباط 2021، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وكشف التقرير الشهري للمركزي السعودي، تراجع الموجودات إلى 1.834 تريليون ريال (489.1 مليار دولار)، في فبراير / شباط الماضي، مقابل 1.894 تريليون ريال (505.05 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، هبطت موجودات البنك المركزي السعودي، بنسبة 0.93%؛ وذلك مقارنة بمستويات شهر يناير / كانون الثاني 2021، والتي بلغت 1.851 تريليون ريال (493.67 مليار دولار).

وتراجع بند “استثمارات في أوراق مالية في الخارج”، نحو 6.6%، إلى 1.137 تريليون ريال، في فبراير / شباط 2021، مقابل 1.217 تريليون ريال للشهر نفسه من عام 2020.

ويمثل بند “استثمارات في أوراق مالية في الخارج”، ما يقارب 62% من إجمالي موجودات البنك المركز السعودي “ساما”، بنهاية فبراير / شباط الماضي.