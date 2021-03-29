المركزي : 441 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي بنهاية فبراير2021

كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية بنهاية شهر فبراير شباط 2021، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات لينخفض بنسبة 11.26% على أساس سنوي.

وتراجع الاحتياطي الأجنبي للمملكة، إلى 1.655 تريليون ريال ( 441 مليار دولار)، مقارنة بـ1.865 تريليون ريال ( 497 مليار دولار في الشهر ذاته من 2020 بقيمة 210 مليار ريال (56 مليار دولار).

وتراجعت أصول السعودية الاحتياطية الأجنبية بنحو 1.96%على أساس شهري، بقيمة 33.112 مليار ريال ( 8.8 مليار دولار) عن قيمتها بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2021 والبالغة بنهايته 1.688 تريليون ريال (450 مليار دولار).

يشار إلى أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 والتي بلغت حينها 1.644 تريليون ريال.

وسجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية تراجعا بنسبة 9.19% بنهاية عام 2020 على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 172.2 مليار ريال (45.92 مليار دولار) عن مستواه في نهاية العام السابق.