تباين أداء أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 182.17 ريال

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين الموافق 29 مارس تباينا ملحوظا بمستهل التعاملات اليومية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 208.19 ريال، وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو190.85 ريال.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 182.17 ريال، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 156.15 ريال

وعالميا تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1724.80 دولار للأوقية.