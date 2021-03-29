تحويلات الوافدين ترتفع إلى 11.3 مليار ريال خلال فبراير2021

ارتفع إجمالي تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير/ شباط 2021 بنسبة 4.2% على أساس سنوي بما يعادل 460.3 مليون ريال.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي “ساما” بلغ إجمالي تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية 11.302 مليار ريال ( 3 مليارات دولار)، خلال شهر فبراير/ شباط 2021، مقابل تحويلات بلغت 10.842 مليار ريال ( 2.89 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2020.

وعلى مستوى الأداء الشهري فقد سجلت التحويلات تراجعاً بالمقارنة مع شهر يناير/ كانون الثاني بنسبة 6.3% بما يعادل 755 مليون ريال، وذلك مقارنة بمستويات شهر يناير / كانون الثاني الماضي، والتي بلغت 12.06 مليار ريال.

وعلى جانب تحويلات السعوديين، سجلت تراجعاً خلال شهر فبراير / شباط 2021 بنسبة 4.2% على اساس سنوي، وبما يعادل 177.6 مليون ريال ( 47.3 مليون دولار).

وبلغ إجمالي تحويلات السعوديين 4.075 مليار ريال ( 1.085مليار دولار) بنهاية فبراير/ شباط 2021، مقابل 4.252 مليار ريال ( 1.13 مليار دولار) في الشهر المقابل من العام 2020.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات السعوديين 4.6% ؛ مقارنة بشهر يناير / كانون الثاني والتي بلغت خلاله 4.271 مليار ريال ( 1.13 مليار دولار).

ومنذ بداية عام 2021 بلغ اجمالي تحويلات السعوديين نحو 23.36 مليار ريال (6.22 مليار دولار)، فيما بلغت تحويلات السعوديين نحو 8.345 مليار ريال (2.22 مليار دولار) خلال شهري يناير وفبراير 2021.