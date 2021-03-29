رئيس هيئة السوق المالية: ارتفع حصيلة الاكتتابات الأولية 34% خلال عام 2020

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، اليوم الاثنين، إن مؤتمر اتحاد البورصات العربية 2021م الذي تستضيفه السوق المالية السعودية يأتي في توقيت هام؛ حيث شهدت الأسواق في 2020 تحديات استثنائية بسبب كورونا والإجراءات الاحترازية لمجابهته، وعلى الرغم من تأثر الأعمال الاقتصادية كان الأسواق المالية لها دور في دعم الاقتصاد.

وأضاف القويز، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه السوق المالية السعودية “تداول” على مدار يومين، أن السوق المالية السعودية خلال عام 2020 لعبت دورا في هاما، مشيرا إلى جمع 5.5 مليار ريال من الاكتتابات الأولية في العام الماضي مقابل 4.2 مليار ريال في 2019، (باستثناء طرح أرامكو) بنسبة ارتفاع 34%.

ولفت القويز، إلى أنه تم جمع 6 مليارات ريال في زيادات رأس المال للشركات المدرجة عبر إصدار حقوق الأولية في 2020 بالمقارنة مع 100 مليون ريال فقط تم جمعها في 2019، بنسبة ارتفاع 60 ضعفا.

وتابع: “شهدنا نموا ملحوظا في طروحات الدين؛ حيث تم جمع نحو 200 مليار ريال خلال عام 2020 مقابل 120 مليار ريال في 2019م بنمو 65%”.

وأكد القويز، أن هذا الدور المحوري للسوق المالية كان نتيجة جهود كبيرة وليس وليد اللحظة، مشيرا إلى الأزمة المالية العالمية في 2008 وكانت الأسواق المالية مصدر الأزمة مما دفع لعدد من الإصلاحات في الأسواق، وفي العام الماضي كانت الأسواق المالية خلال الجائحة أكثر تماكسا ووجه المستثمرين لتوجيه استثماراتهم للأسواق.