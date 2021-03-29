«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة أبريل 2021

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ 41 (شهر أبريل 2021)، موضحًا أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية من هنا

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن إيداع 1.9 مليار ريال؛ وذلك لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مارس. وأوضح أنّ تعويضات الدفعات السابقة، بلغت 16.4 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده حال توافقه مع يوم إجازة.