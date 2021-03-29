رئيس الهيئة يطلق تطبيق “خدمات الموظفين”

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق “خدمات الموظفين”، والذي يمكّن الموظف من الدخول على حسابه والاستفادة من جميع الخدمات عبر هذا التطبيق.

وبين الدكتور السند، في كلمة له خلال إطلاق التطبيق، أن الرئاسة العامة وصلت في التحول الإلكتروني إلى مصاف الجهات الحكومية الأولى التي طبقت التحول الإلكتروني وتهيئة البيئة الإلكترونية في إداراتها وجميع فروعها بمناطق المملكة، حرصاً منها على السير بالمنظومة الإلكترونية وفق تطلعات القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.

ويقدّم التطبيق خدمات (إدارة المعاملات، وإنشاء المهمات، والخدمات الإدارية والتقنية المساندة) وغيرها من الخدمات الإدارية والتقنية مما يحقق السرعة والإنجاز في جميع مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة التي تقدمها للمستفيدين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بسرعة التحول إلى التعاملات الإلكترونية.

وقد أطلقت الرئاسة العامة مؤخراً عددًا من التطبيقات منها ما يختص بمنسوبي الرئاسة ومنها ما يخدم المجتمع، وقد أتاحت الرئاسة خدماتها للمستفيدين بكل يسر وسهولة، وربطت هذه التطبيقات ببوابة النفاذ الوطني (نفاذ)، بمتابعة وتوجيه مستمر من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.