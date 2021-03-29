تغريم مقاولين مخالفين بأكثر من 650 ألف ريال في نجران

غرمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية مبلغ 654 ألف ريال خلال الربع الأول من 2021م ، لارتكابهم (53) مخالفة بمواقع مختلفة في المنطقة.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن المختصين بالأمانة يقومون بالمتابعة والمعاينة ورصد المخالفات على المقاولين المنفذين وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وفقاً لنوع المخالفة ووضع الحلول المناسبة لها وتحديد مساراتها حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لتلك المشروعات ، مشدداً على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

وأوضح مدير تنسيق المشاريع ورخص الحفريات المهندس كرحان آل هتيلة أن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنى التحتية بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة عند تنفيذ المشروعات، و تمثلت المخالفات المفروضة في عدم قص طبقات الإسفلت حسب المواصفات الفنية وردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها وإزالة المخلفات ، والعمل بدون تراخيص نظامية ، وعدم معالجة الهبوطات الناتجة عن تسربات المياه.