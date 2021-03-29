وزارة الرياضة: السماح بحضور الجماهير للمباريات اعتباراً من تاريخ 5 شوال

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الاثنين السماح بحضور الجماهير المحصنين في مباراة المنتخب السعودي وفلسطين غداً الثلاثاء.

وفي بيان لها قالت الوزارة أن السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% من سعة الملعب.

فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أن الدخول سيكون متاحاً لمن يظهر حالة محصن عبر تطبيق توكلنا مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاتلزام بكافة الاجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها على ان يتم متابعة تطبيق هذه الاجراءات الى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.