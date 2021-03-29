مكة: غرامات بالجملة وإتلاف 200 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في جولات رقابية

فَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية بحرة الفرعية اليوم، جولات رقابية ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية وعلى المباني قيد الإنشاء، وذلك ضمن جهودها المتواصلة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية ورفع مستوى الصحة العامة وتعزيز السلامة الغذائية والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت 266 جولةً رقابيةً نتج عنها تحرير 27 مخالفة على المنشآت التجارية 4 منها لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً للبروتوكولات المتبعة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 200 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، كما تم تنفيذ 47 جولةً ميدانيةً لمراقبة البناء، مشيرة إلى اتخاذ العقوبات النظامية بحق المتهاونين وفرض الغرامات المالية اللازمة بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.