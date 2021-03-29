1000 مريض بمكة يستفيدون من علاج اضطرابات النوم وتقديم الخدمة لهم منزليا

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أكثر من 1000 دراسة لحالات اضطرابات النوم وتشخيصها طبياً بإشراف قسم الصدرية.

ويعتبر طب النوم من التخصصات الحديثة بالمملكة والتي تحتاج معها توعيه مستمرة لبيان اهمية النوم والاضرار المترتبة على قِلته.

وتقوم دراسة النوم عبر اختبار يستخدم لتشخيص اضطرابات النوم وضبط خطط العلاج للمرضى عن طريق جهاز يوضع على الشخص يقوم بتسجيل موجات المخ ومستوى الأكسُجين في الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس كما يراقب حركات العين والساق أثناء النوم، حيث تقام دراسة النوم في وحدة اضطرابات النوم في المدينة الطبية ويطلب الطبيب من المريض الحضور إلى مركز النوم في آخر اليوم لقضاء الليلة في غرفة نوم عادية بالمركز وهذا لدراسة نوم الشخص ليلاً، وفي بعض الأحيان يقوم الطبيب بطلب دراسة النوم خلال النهار للأشخاص الذين ينامون نهاراً في حياتهم العادية لظروف عملهم، وقد بينت احدث احصائية استفادة اكثر من 1000 مريض من دراسات طب النوم.

وأطلقت المدينة الطبية مؤخرا خدمة دراسة النوم بالمنزل ممثلة بقسم الصدرية بالتكامل مع إدارة الرعاية المنزلية بطاقم متكامل من الكادر الصحي يشمل أطباء وفنين بكفاءة وتأهيل عالي ويكمن دورها في التواصل مع المريض وزيارته في المنزل وتدريبه على كيفية استخدام الجهاز على الجسم والاجابه على تساؤلاته وتزويده بالمواد التعليمية وتدريبه على آليتها، ويقوم المريض بتوصيل وتركيب الجهاز ليلا قبل النوم لاجراء الاختبار، وعند وجود اي تساؤل، فيمكن ان يتصل المريض على الرقم الذي تم تزويده به وفي صباح اليوم التالي يتم استلام الجهاز وايصاله لفني طب النوم لتحليله وقراءته بواسطة الطبيب الاستشاري في طب النوم. وقد استفاد من الخدمة المنزلية منذ شهر يناير الماضي مايزيد على 24 مريضا.

ومن إيجابيات دراسة النوم المنزلية تحقيق راحة ورفع خصوصية المريض وتمكينه من عمل الاختبار والنوم في محيطه وبيئته المعتاده وكذلك تقليل قوائم الانتظار للمرضى الراغبين بعمل دراسات النوم مع تقليل وتجويد الاستخدام الأمثل للموارد.