“نيوم”.. شريك عالمي لبطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2024

أعلنت شركة نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اتفاقية شراكة عالمية تكون فيها نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لمدة أربعة أعوام في الفترة 2021 – 2024.

وتشمل اتفاقية الشراكة بطولات ومنافسات المنتخبات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي تتضمّن أفضل 12 منتخباً لكرة القدم في القارة الآسيوية، ومنافسات المنتخبات الرئيسة في آسيا من بينها بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي من المقرر إقامتها بالصين في يونيو 2023م , إضافة إلى رعاية بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2022م وجميع بطولات الأندية الآسيوية حتى نهاية موسم 2024م.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر : “تسعد نيوم بشراكتها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ إن كرة القدم هي الرياضة المفضلة في المملكة العربية السعودية، وتحتلّ مكانة خاصة في قلوب جميع السعوديين. كما تمثل هذه الشراكة فرصة فريدة لإلهام وتمكين سكان نيوم من العيش بنمط حياة معتدل وصحي، بل وتلتقي كذلك مع أهدافنا لتمكين المجتمع ليكون أكثر نشاطاً وحيوية”.

وأضاف: “نثمن في شريكنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تبنّيه لفكر متطوّر ومبتكر، والتزامه بجعل كرة القدم الرياضة الأولى في آسيا. وبناء على ذلك، فإن هذه الشراكة تسهم وتتعاون مع نيوم في مساعيها لتكون مركزاً رياضياً عالمياً متميزاً، جنباً إلى جنب مع مساعيها لتوفير بيئة مناسبة للعقول والمواهب المتميزة، الأمر الذي يدعم نمو وازدهار الاقتصاد في المملكة العربية السعودية”.

من جهته رحب أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون بنيوم ضمن أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, وقال: “نتشارك مع نيوم رؤية بعيدة المدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لكرة القدم في آسيا، مما يعكس الأثر الإيجابي للرياضة على المجتمعات التي تهتم بها, ونتطلّع إلى مشاركة هذه اللحظات التاريخية مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على عصر جديد في آسيا”.

بدوره قال عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية: “تتشارك نيوم وشركة تسويق كرة القدم الآسيوية طموحات هائلة وخبرة واسعة والتزاماً قوياً تجاه التنمية المستدامة للرياضة الأولى في آسيا، لا سيما في منطقة تُعد من أهم وأكبر أسواقنا الإستراتيجية، وهي المملكة العربية السعودية. ونتطلّع إلى التعاون مع نيوم والاستفادة من معرفتها وخبراتها ومواهبها باقترابنا من إصدار النسخة الخاصة بنا من آسيا واحدة.. هدف واحد”.

يذكر أن نيوم مشروع عالمي عملاق وهو أحد مشاريع رؤية المملكة 2030 ويسعى لإيجاد نموذج جديد للعيش المستدام وليكون انطلاقة واثقة في تقدُّم البشرية.

وستعمل هذه الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلق فرص للتعاون على المدى البعيد، جنباً إلى جنب مع مهام تطوير ثقافة نمط العيش بحيوية ضمن مجتمعات نيوم، والاستفادة من استثماراتها في التقنيات والابتكارات والأداء والاستدامة لدعم كرة القدم في جميع أرجاء آسيا.