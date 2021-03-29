“الموارد البشرية” تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان #عاجل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، لتكون خمس ساعات يوميا، نظرا لاستمرار العمل داخل المقرات وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي وباء كورونا.

وقسمت الوزارة، حضور الموظفين إلى مقرات العمل خلال شهر رمضان على ثلاث مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تبدأ المجموعة الأولى في التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا، والمجموعة الثانية من العاشرة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا، والمجموعة الثالثة من الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة والنصف مساء.

كما حددت الوزارة، في تعميم لها حصلت “الوئام” على نسخة منه، مجموعة من الشروط فيما يتعلق بالعمل تمثلت في أن لا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة 25% من موظفي الجهة، استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف هيئة الصحة العامة (وقاية)، تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن، استمرار العمل بتعليق البصمة.