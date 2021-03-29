“فلكية جدة”: الضوء البروجي يزين ليالي الربيع

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن الراصدون للسماء في السعودية والوطن العربي سيحصلون نهاية شهر مارس 2021، على فرصة جديدة لرؤية الضوء البروجي في المناطق المظلمة وستنتهي هذه الفترة من المشاهدة مطلع شهر رمضان المبارك.

فبعد اختفاء الشفق المسائي سيكون لدى الراصد حوالي نصف ساعة لمشاهدة ضوء خافت يمتد صعودًا من الأفق الغربي فوق نقطة غروب الشمس اسفل كوكب المريخ.

تعتبر الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعي من الأوقات المثالية لرؤية ضوء البروج في سماء المساء، وحاليا القمر غادر سماء بداية الليل، لذلك فإن الأسابيع المقبلة ستمثل الوقت المناسب لرؤيته في كامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ابتداء من غروب الشمس يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بحوالي الساعة يرصد بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

الضوء البروجي يحدث بسبب إنعكاس ضوء الشمس عن جزئيات الغبار المتناثرة بين الكواكب وتدور حول الشمس في الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي.

يذكر أنه بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الارضية “جنوب خط الاستواء” يمثل شهر مارس بالنسبة لهم توقيت رصد الضوء البروجي في سماء الصباح بالأفق الشرقي قبل ضوء الفجر.