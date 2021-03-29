زيارة سرية لمحمد علي الحوثي لطهران.. وصفقة بمليار دولار

كشفت مصادر عن قيام القيادي الحوثي محمد علي الحوثي بزيارة إلى العراق ومنها إلى طهران، حيث طلب مساعدة مالية وصلت لـ 2 مليار دولار.

وكانت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف قد ذكرت تفاصيل عن هذه الزيارة على حسابها في تويتر.

وكتبت معلوف قائلة :” قيل لي إن محمد علي الحوثي في بغداد لطلب مساعدة مالية.. حصلت الموافقة وغادر إلى النجف ومنها إلى طهران, طلب 2 مليار لكنه حصل على 1 مليار دولار”.

وأضافت أنه ستدفع له على أربع دفعات لاحقاً مع تقديم الاعتذار له وقالوا لو نمتلك لدفعنا لكَ أكثر واعذرنا على التقصير، متسائلة :” معقول هذا صحيح”.

يأتي هذا في الوقت اذلي يعاني فيه الشعب اليمني من انقلاب جماعة الحوثي باليمن، والتي تلقى دعما إيرانيا لأجل التمرد على الشرعية على مدار السنوات الماضية.