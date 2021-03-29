فيديو نادر للملك عبد العزيز في زيارة لقطر قبل 60 عاما

انتشر مقطع فيديو نادر يوثق لزيارة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود لدولة قطر قبل 60 عاما.

ونشر مقطع الفيديو حساب نوادر من التاريخ، وعلق عليه بالقول :” فيديو نادر لـ زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز “رحمه الله” إلى دولة قطر “.

وأضاف أن الزيارة تمت عام ١٣٨٠هـ – ١٩٦١م .. قبل أكثر من ٦٠ سنة .. وتظهر في الفيديو البساطة ، حيث علقت أحدى السيارات الملكية في الرمال وتم إخراجها وذلك بدفعها من قبل المرافقين”.