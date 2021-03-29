إصابة 225 قاضيا و1200 موظف بكورونا في الأردن

أعلن وليد كناكرية، الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي في الأردن القاضي ، أنه منذ بداية جائحة كورونا بلغ عدد القضاة والموظفين في محاكم المملكة المصابين بالفيروس ، 225 قاضيا و1200 موظف.

وأضاف كناكرية أن عدد القضاة الذين تلقوا تطعيم كورونا بلغ حتى الآن 128 قاضيا من أصل 970 قاضيا في محاكم المملكة.

وأوضح أن القضاة وموظفي المحاكم يتعاملون يومي مع آلاف المراجعين، وهم معرضون بشكل كبير جدا لإصابتهم بالوباء.

وتابع قائلا: إن قاضييْن توفيا رغم كل الإجراءات الاحترازية التي نفذها المجلس القضائي لكسر سلسلة العدوى ومنع الاختلاط.

وكان المجلس القضائي قد اجتمع عدة مرات مطولا، ووضع خطوات لحماية القضاة والموظفين والمحامين والمراجعين وتوفر ديمومة استمرار مرفق القضاء والعدالة ومتابعة حقوق الناس دون إلحاق ضرر كبير بأي من الأطراف.

كما فعّل المجلس العمل عن بعد وقلص عدد جلسات المرافعات إلى 15 و20 جلسة، والعمل بالمحاكمات عن بُعد.