(صور)  مليشيا الحوثي تحوّل ساحة جامعة يمنية لمعرض للصواريخ الإيرانية

وثقت صور تم تداوله بشكل كبير على صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي اليمنية، قيام مليشيا الحوثي بانتهاكات جديدة في اليمن.

وبحسب ما تم تداوله فقد قامت مليشيا الحوثي بتحويل جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة التي استحوذت عليها، إلى ساحة حرب وثكنة عسكرية وباحة لإقامة عروض الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة .

كما أقامت معرضا لصور قادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

يأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه المليشيا عمليا قصف ممنهجة بحق المدنيين في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن ميليشيا الحوثي توعدت بصورة صريحة استهداف مئات آلاف النازحين في محافظة مأرب، باعتبارهم أهدافا عسكرية لها.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن القيادي في الميليشيا،محمد علي طعيمان،قوله :” إن مخيمات النازحين بمأرب أهداف عسكرية لهم،بعد يوم من قصفها العشوائي على عدد من المخيمات هناك”.

وفي تعز أفادت مصادر محلية أن الطفل سهيل سليم الشرعبي 13 عاما، قتل برصاصة من قناصة مليشيا الحوثي، استهدفته إلى جوار منزل أسرته، بحي وادي السلامي غربي المدينة.