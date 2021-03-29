قطر تعتذر عن استضافة خليجي 25.. ما الأمر

اعتذر الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الاثنين عن استضافة خليجي 25.

وفي رسالة وجهها الاتحاد القطري إلى الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم دعم فيها استضافة العراق للبطولة الخليجية.

وأكد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني في الرسالة: “دعما منا لإتاحة الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لكرة القدم باستضافة البطولة لما تمثله من أهمية حيوية للشعب العراقي الشقيق وللجماهير الكروية العراقية التي تتطلع بشغف لاستضافة هذه البطولة الغالية في العراق، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة”.

من جانبه قال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال إن مواقف الأشقاء في دولة قطر محط فخر وتقدير جماهير وشعب العراق ويسجلون السبق كما هو معهود”.

وأضاف في تصريحات صحفية أننا نثق بأن مواقف الأشقاء في دول الخليج ستكون كموقف دولة قطر لدعم حق العراق في استضافة البطولة”.

يذكر أن العراق لم يستضف البطولة منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية.