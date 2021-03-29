وصلة سخرية بعد تغريد “محمد علي الحوثي” بالصينية

سخر العديد من رواد تويتر من تغريدة القيادي الحوثي ” محمد علي الحوثي” باللغة الصينية، والتي يثمن فيها التقارب بين إيران والصين ، حيث كتب قائءلا :” الصين و إيران هيا”.

وعلق أحد رواد تويتر على تدوينة الحوثي بالقول :” يبدو ان الصين اشترت حتى الميليشيات الإيرانية”.

وسخر آخر بالقول :” يبدو أن العرض كان: اشتر سيادة إيران وخذ معها المليشيات مجانا”.

كما سخر أحد رواد تويتر قائلا :” يامتبردق أول افهم اللغة العربية وبعدين غرد بالصينية”.

يأتي هذا عقب تقارب إيراني صيني، والذي رفضه المئات من النشطاء الإيرانيين.

وكان وزيرا خارجية إيران والصين قد وقعا وثيقة حول برنامج شامل للتعاون بين البلدين في طهران

وقد وقعت الاتفاقية من قبل حكومة روحاني فقط لإنقاذ النظام نفسه من وقوع وحدوث الثورة الشعبية والانهيار الداخلي.