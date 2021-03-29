بعد تعاطي الحشيش.. قتلى وجرحى  في صفوف مليشيا حزب الله بحلب

لقي عدد من عناصر حزب الله اللبناني مصرعهم، إضافة إلى سقوط مصابين وذلك في اشتباكات مع عناصر الفرقة الرابعة السورية في حلب.

وفي التفاصيل كانت دورية أمن الحواجز التابعة للفرقة الرابعة قد خرجت من مقر الفرقة في بلدة مسكنة شرقي حلب، لتفقد حواجزها.

ونقلت شبكة عين الفرات عن أحد المصادر أنه لدى وصول الدورية إلى مدخل قرية “دير حافر”، شرقي حلب، منعهم حاجز تابع لحزب الله من الدخول.

وأضافت أن مشادات كلامية وقعت بين الطرفين، وأن عناصر الميليشيا اللبنانية قد ظهر عليم آثار تعاطي الحشيش.

وأفاد المصدر أنه بعد المشادات الكلامية قام أحد عناصر الفرقة الرابعة بإطلاق النار على عناصر حاجز حزب الله، ما أسفر عن عنصرين وإصابة 3 آخرين.

وأوضح أيضا أنه أعقب الاشتباكات سادت حالة من الاستنفار وتشديد الحراسة على مقرات الجانبين.

يذكر أنه كانت قد حصلت عدة اشتباكات بين ميليشيا حزب الله والفرقة الرابعةفي مناطق متفرقة بسوريا.