  خرقا لكل المعايير الدولية.. صواريخ الحوثي تقصف مخيمات النازحين في مأرب

شنت مليشيا الحوثي المتمردة على الحكومة الشرعية في اليمن، قصفا صاروخيا على مخيم السويداء للنازحين شمال غرب مدينة مأرب.

ويأتي هذا القصف بعد هجمات صاروخية عديدة خلال اليومين الماضيين تسببت بإصابات بالغة بين النساء والأطفال وموجة نزوح كبيرة.

ودعت الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة هذا السلوك الإرهابي للمليشيا الحوثية والضغط الفعّال لمنع استهداف النازحين.

وطالبت بتوسيع الاستجابة الإنسانية الطارئة لمواجهة تبعات هذه الهجمات.

وكانت هجمات الحوثي قد تسببت أيضا في إصابة 5 نساء وتدمير مساكن النازحين في عدد من المخيمات بمأرب.

يذكر أن وسائل إعلام يمنية كانت قد ذكرت أن ميليشيا الحوثي توعدت بصورة صريحة استهداف مئات آلاف النازحين في محافظة مأرب، باعتبارهم أهدافا عسكرية لها.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن القيادي في الميليشيا،محمد علي طعيمان، قوله :” إن مخيمات النازحين بمأرب أهداف عسكرية لهم،بعد يوم من قصفها العشوائي على عدد من المخيمات هناك”.