تراجع أسعار النفط بعد نهاية أزمة قناة السويس

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عقب استئناف حركة الشحن عبر قناة السويس بعد أيام من الانتظار، وتحول الأنظار إلى اجتماع أوبك+ الذي قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات وسط إغلاقات جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وانخفض خام برنت 15 سنتاً بما يعادل 0.2% ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي سنتا واحداً ليسجل 61.55 دولاراً للبرميل.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس مساء أمس الاثنين بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن التي سدت الممر المائي قرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

وتتحول أنظار السوق إلى اجتماع يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا في فيينا.

وقال مصدر مطلع الاثنين إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيض النفط، لتشمل مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين، وأنها مستعدة أيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية لتعزيز الأسعار.