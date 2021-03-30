إسبانيا تتصدر قائمة التمريرات والاستحواذ بعد جولتي التصفيات

بعد انتهاء أول جولتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، تصدرت إسبانيا قائمة المنتخبات صاحبة أكبر عدد من التمريرات الصحيحة والاستحواذ، وذلك وفقاً للإحصائيات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الإثنين.

وبنهاية مباراتي اليونان (1-1) وجورجيا (1-2)، جاءت كتيبة لويس إنريكي مارتينيز في صدارة 3 من التصنيفات المتعلقة بالاستحواذ على الكرة، فضلاً عن اللاعب إيريك غارثيا الذي جاء على رأس الأكثر تمريراً للكرة بين جميع لاعبي المنتخبات خلال المباراتين (مع الوضع في الاعتبار أن بعض المنتخبات لعبت مباراة واحدة فقط).

وفيما يتعلق بالتمريرات المكتملة، جاء “الماتادور” في الصدارة إلى جانب منتخب إنجلترا بنسبة دقة بلغت 92%، وتأتي خلفهما ألمانيا وفرنسا (90%)، ثم كرواتيا (88%).

أما بالنسبة للاستحواذ، تساوى المنتخبان أيضاً بنسبة بلغت 74% في الصدارة، يليهما منتخبات ألمانيا وهولندا وبولندا بنسبة 70%.

ومع الأرقام الطيبة لـ”الماتادور”، جاء غارثيا في صدارة الأكثر دقة في التمريرات بإجمالي 246 تمريرة مكتملة، متفوقاً على الثنائي الألماني أنطونيو روديغر (221 تمريرة) وجوشوا كيميتش (211 تمريرة).

وسيكون أمام الإسبان فرصة تحسين هذه الأرقام عندما يستقبلوا يوم الأربعاء المقبل منتخب كوسوفو في ثالث جولات المجموعة الثانية بالتصفيات على ملعب لا كارتوخا بمدنية إشبيلية جنوبي إسبانيا.