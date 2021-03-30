هل هناك أغذية مغشوشة في الأسواق؟.. 4 جهات حكومية ترد

أثير مؤخرا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة في السوق السعودية.

وردا على تلك الإشاعات، قالت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك السعودية، أن جميع المنتجات المستوردة للمملكة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، وتخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأشارت الجهات الحكومية الأربع إلى أن الرقابة على المنتجات المستوردة تتم في منظومة رقابية شاملة وفق ثلاث مراحل، الأولى في بلد المنشأ، حيث تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال جهات مطابقة معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من مطابقة تلك المنتجات وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، حيث يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، كما يتم التحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية عند وصول الإرساليات للمنافذ الجمركية من خلال منصة “سابر” الإلكترونية، التي تم ربطها بمنصة “فسح” لدى الهيئة العامة للجمارك، وذلك لضمان عدم التلاعب في الشهادات.

وتوفر منصة “سابر” خدمة تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة بهدف تتبع المنتجات من خط الإنتاج في بلد المنشأ حتى وصولها للمستهلك.

كما تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، من خلال التأكد من جودة العملية التصنيعية في المنشآت المصدِّرة من بلد المنشأ.