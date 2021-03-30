اغتيال قيادي بارز من ميليشيات الوفاق في طرابلس

أكد مصدر أمني في طرابلس اغتيال القيادي البارز في قوات حكومة الوفاق محمد دمونة بمنطقة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر، إن مجموعة مسلحة هاجمت مقر إقامة الدمونة ما أسفر عن مقتله، وإصابة اثنين من مرافقيه، وفقاً لما ذكرته وكالة “نوفا” الإخبارية” أمس الإثنين.

ويُذكر أن دمونة، كان آمر الأمن الرئاسي للمؤتمر الوطني العام خلال فترة حكومة الإنقاذ الإخوانية في طرابلس، برئاسة خليفة الغويل، وأحد أبرز قادة مليشيا لواء الصمودن بقيادة صلاح بادي الموضوع على قائمة العقوبات الدولية، بتهمة تهريب البشر، والإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات.

وفي ذات السياق، كشفت منظمة رصد الجرائم الليبية تعرض الناشط الحقوقي جمال محمد عدس للاختطاف، السبت الماضي بالعاصمة الليبية.

وقالت المنظمة الحقوقية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن عدس اختطف في زناتة بطرابلس، وأن مصيره لا يزال مجهولاً.