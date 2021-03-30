منع إطلاق “خادمة” على العاملة المنزلية

منعت وزارة التجارة الإعلان عن أنشطة الاستقدام إذا تضمنت مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات: «للبيع، للشراء، للتنازل»، وتستبدل بعبارة «نقل خدمات»، وألّا يتضمن الإعلان عبارة «خادم أو خادمة»، وتستبدل بعبارة «عامل أو عاملة».

وتشدد الوزارة على عدم تضمين الإعلان نشراً لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وألّا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألّا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.