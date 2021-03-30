الاستخبارات العراقية: الإطاحة بارهابيين تورطا بمجزرة مروعة في قرية

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية ، من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة “٤ /ارهاب”.

وينتمي الارهابيين لعصابات داعش الارهابية ، وهما من ضمن المجموعة الارهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البودور التي راح ضحيتها (٧) شهداء من عائلة واحدة.

ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الاجرامية وقد اشتركا ضمن المفرزة التي نفذت الجرم اعلاه .

حيث صدقت اقوالهما قضائياً بالاعتراف واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما .